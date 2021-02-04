Владимир Путин наградил троих погибших пожарных орденом Мужества

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил Анатолия Жалнерчика, Алексея Пузырева и Максима Рябцева орденом Мужества посмертно.
Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации.
Напомним, завтра на территории Красноярского края объявлен траур по жертвам страшного пожара, который случился накануне.
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