Владимир Путин наградил троих погибших пожарных орденом Мужества

Красноярские дворы погрязли в снежных сугробах. Нечищеные междворовые проезды и горы неубранного снега преграждают подъезд к площадкам общего накопления. Мусоровозам приходится в прямом смысле слова пробиваться через снежные навалы, чтобы качественно выполнить свою работу. Во многих дво...