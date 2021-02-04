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Владимир Путин наградил троих погибших пожарных орденом Мужества

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Красноярск
22:58 4 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил Анатолия Жалнерчика, Алексея Пузырева и Максима Рябцева орденом Мужества посмертно.

Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин наградил троих погибших пожарных орденом Мужества

Напомним, завтра на территории Красноярского края объявлен траур по жертвам страшного пожара, который случился накануне. 

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