«Связи с ребятами нет, остаётся надеяться на чудо...»: губернатор прибыл на место крупного пожара

Губернатор Красноярского края Александр Усс прибыл на место пожара на улице Калинина. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Выезжал на место, ситуация тяжёлая. Собственники утверждают, что система тушения сработала, но не справилась из-за стремительного распространения огня. В здании склада, предположительно, находился работник компании. На разведку в огонь ушло звено пожарных, обрушилась кровля. Связи с ребятами нет, остаётся надеяться на чудо...», — написал глава края

Ранее появилась информация, что трое пожарных из расчета погибли в горящем здании.

Кроме того, глава края подчеркнул, что на месте происшествия работают специалисты Минэкологии, которые прибыли на место на передвижной экологической лаборатории.

Напомним, площадь возгорания составляет 3,5 тысячи квадратных метров, к ликвидации возгорания привлечены 36 единиц техники и 117 человек личного состава.

Читайте также:

На месте пожара пропали трое спасателей

Игорь Лисин прибыл на место пожара на Калинина

Площадь пожара на складе «Автотрейда» выросла в 4 раза

На улице Калинина крупный пожар