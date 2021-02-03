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Площадь пожара на складе «Автотрейда» выросла в 4 раза

Главная Происшествия
Красноярск
12:33 3 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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В настоящее время пожарные краевого центра продолжают бороться с возгоранием на улице Калинина.

Напомним, горит оптовый склад компании-поставщика автозапчастей «Автотрейд».

В эти минуты известно, что площадь возгорания выросла более чем в 4 раза - с 800 квадратных метров до 3 500. Кроме того, в здании полностью обвалилась кровля. Также пожарные проверяют информацию о пропавшем сотруднике склада. Его ищут внутри здания и снаружи.  

Сейчас на месте происшествия работают 110 человек и 33 единицы специальной техники. 

На место происшествия выехала мобильная экологическая лаборатория для мониторинга качества воздуха. 

  

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