На улице Калинина крупный пожар

В эти минуты в Красноярске на улице Калинина пожарные спасатели тушат крупное возгорание. По имеющейся информации горит крупный склад компании «Автотрейд».

По данным МЧС, пожару присвоен второй ранг сложности. С огнем борются 69 человек личного состава и 27 единиц специальной техники, из них от МЧС 31 человек и 16 единиц техники.

Площадь возгорания – более 800 квадратных метров.

По предварительной информации в помещении людей не было. Сейчас эту информацию проверяют спасатели.

Очевидцы публикуют фотографии с места происшествия, дым от серьезного пожара видно с разных концов города.

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю; Gornovosti.ru; Дела.ру