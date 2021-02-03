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Игорь Лисин прибыл на место пожара на Калинина

Главная Общество
Красноярск
13:09 3 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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На место пожара выехал начальник Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин.

В эти минуты известно, что площадь возгорания выросла более чем в 4 раза - с 800 квадратных метров до 3 500. В здании полностью обвалилась кровля. Также пожарные проверяют информацию о пропавшем сотруднике склада. Его ищут внутри здания и снаружи.  

Количество привлеченных сил и средств вновь увеличилось. Теперь там с огнем борются 117 человек и 36 единицы специальной техники, развернуто 4 боевых участка. 

На место происшествия выехала мобильная экологическая лаборатория для мониторинга качества воздуха. 

Красноярский фотограф Сергей Филинин опубликовал снимки пожара с высоты птичьего полета.

Игорь Лисин прибыл на место пожара на Калинина
Игорь Лисин прибыл на место пожара на Калинина
Игорь Лисин прибыл на место пожара на Калинина

 

Игорь Лисин прибыл на место пожара на Калинина

Фото: Сергей Филинин

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