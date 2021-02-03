Игорь Лисин прибыл на место пожара на Калинина

На место пожара выехал начальник Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин.

В эти минуты известно, что площадь возгорания выросла более чем в 4 раза - с 800 квадратных метров до 3 500. В здании полностью обвалилась кровля. Также пожарные проверяют информацию о пропавшем сотруднике склада. Его ищут внутри здания и снаружи.

Количество привлеченных сил и средств вновь увеличилось. Теперь там с огнем борются 117 человек и 36 единицы специальной техники, развернуто 4 боевых участка.

На место происшествия выехала мобильная экологическая лаборатория для мониторинга качества воздуха.

Красноярский фотограф Сергей Филинин опубликовал снимки пожара с высоты птичьего полета.

Фото: Сергей Филинин