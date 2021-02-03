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На месте пожара пропали трое спасателей

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Красноярск
14:22 3 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В настоящее время продолжается тушение пожара на складе компании «Автотрейд».

В региональном управлении МЧС сообщили, что утеряна связь с пожарным расчетом – трое спасателей находились внутри здания, с ними утеряна связь.

«Внутри помещений, по словам очевидцев, могли находиться 1-2 человека. Для их поиска были сформированы 5 звеньев ГДЗС МЧС России по Красноярскому краю. Спустя некоторое время, связь с первым звеном из трех человек была потеряна. Затем произошло обрушение кровли. Поиски продолжаются. Распространение огня на соседние объекты не допущено», - сообщили в ведомстве.

По сообщению ТАСС со ссылкой на собственные источники - они найдены погибшими.

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