На месте пожара пропали трое спасателей

В настоящее время продолжается тушение пожара на складе компании «Автотрейд».

В региональном управлении МЧС сообщили, что утеряна связь с пожарным расчетом – трое спасателей находились внутри здания, с ними утеряна связь.

«Внутри помещений, по словам очевидцев, могли находиться 1-2 человека. Для их поиска были сформированы 5 звеньев ГДЗС МЧС России по Красноярскому краю. Спустя некоторое время, связь с первым звеном из трех человек была потеряна. Затем произошло обрушение кровли. Поиски продолжаются. Распространение огня на соседние объекты не допущено», - сообщили в ведомстве.

По сообщению ТАСС со ссылкой на собственные источники - они найдены погибшими.

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