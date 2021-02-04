«Семьям погибших нужна поддержка»: губернатор края распорядился выделить по 1 миллиону рублей семьям погибших

Губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился выделить по 1 миллиону рублей семьям всех погибших в страшном пожаре накануне. Об этом он написал в своем Instagram.

«К сожалению, погибших не вернешь. Их семьям требуется помощь и поддержка. Особенно, в этот тяжелый момент. У Алексея Пузырева и Анатолия Жалнерчика осталось по двое детей. Дал поручение выделить из резервного фонда по 1 миллиону рублей родственникам всех погибших на пожаре» – написал глава края.

Напомним, пожарные спасатели Анатолий Жалнерчик, Алексей Пузырев и Максим Рябцев погибли при исполнении служебного долга. Они были одними из первых, кто прибыл на место пожара и отправились на поиски пострадавшего сотрудника горящего склада. Через некоторое время они вышли на связь и сообщили, что в их баллонах кончается кислород, а выход из здания они не видят. Сегодня утром их тела извлекли из-под завалов.

Редакция Sibnovosti.ru выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших сотрудников пожарной службы.

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