По факту гибели работника склада и пожарных возбуждено уголовное дело

В Следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по факту гибели работника склада компании «Автотрейд» и трех пожарных, которые отправились на его поиски в горящее здание.

Напомним, накануне в краевом центре произошел крупный пожар на улице Калинина. Общая площадь возгорания превысила более 3 500 квадратных метров. В настоящее время пожар локализован, над этим трудилось 169 сотрудников различных служб и ведомств, а также было использовано более 50 единиц специальной техники.

В настоящее время известно, что пожар унес жизни 4 человек – сотрудника складского помещения и троих спасателей. Заведено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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