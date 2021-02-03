Следственный комитет подтвердил гибель одного человека в страшном пожаре

В краевом центре в горящем складском помещении нашли тело погибшего человека. Об этом рассказали в Следственном комитете по региону.

По имеющимся данным, найденный является сотрудником компании-поставщика запчастей «Автотрейд» и работал там грузчиком. Он находился в здании в момент возгорания. На его поиски было отправлено 5 звеньев спасателей, по три человека в каждом. Однако одно из них не вернулось. В Сети появилась аудиозапись, на которой слышно как один из спасателей говорит о нехватке кислорода в баллонах.

В ведомстве подчеркнули, что поиски троих пропавших пожарных продолжаются.

Сейчас следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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