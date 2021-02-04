5 февраля в Красноярском крае объявлен днем траура

Накануне в краевой столице случился масштабный пожар, который унес жизни 4 человек – работника складского помещения компании «Автотрейд» и трех спасателей.

Площадь возгорания составила более 3 500 тысяч квадратных метров, в ликвидации пожара принимали участие 169 сотрудников разных служб, они задействовали 50 единиц специальной техники. Сегодня ранним утром пожар был локализован.

В связи с трагической гибелью людей глава Красноярского края принял решение объявить 5 февраля днем траура по погибшим.

Читайте также:

По факту гибели работника склада и пожарных возбуждено уголовное дело

Следственный комитет подтвердил гибель одного человека в страшном пожаре

«Связи с ребятами нет, остаётся надеяться на чудо...»: губернатор прибыл на место крупного пожара

На месте пожара пропали трое спасателей

Игорь Лисин прибыл на место пожара на Калинина

На улице Калинина крупный пожар