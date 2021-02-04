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5 февраля в Красноярском крае объявлен днем траура

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Красноярск
12:48 4 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Накануне в краевой столице случился масштабный пожар, который унес жизни 4 человек – работника складского помещения компании «Автотрейд» и трех спасателей.

Площадь возгорания составила более 3 500 тысяч квадратных метров, в ликвидации пожара принимали участие 169 сотрудников разных служб, они задействовали 50 единиц специальной техники. Сегодня ранним утром пожар был локализован.

В связи с трагической гибелью людей глава Красноярского края принял решение объявить 5 февраля днем траура по погибшим.

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