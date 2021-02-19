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Анатолию Быкову продлили домашний арест

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Красноярск
16:11 19 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Свердловском районном суде принято решение продлить срок домашнего ареста авторитетному предпринимателю и бывшему депутату Заксобрания Анатолию Быкову. Это связано с уголовным делом по двойному убийству Наумова и Войтенко, совершенному в 1994 году. Таким образом, Быков будет формально находиться под домашним арестом до 26 июня 2021 года.

Напомним, накануне в Железнодорожном районном суде было принято решение продлить срок пребывания в СИЗО до 21 апреля 2021 года. Это связано с заказным убийством Андрея Неколова

Стоит отметить, что уголовные дела, возбужденные в отношении Быкова не объединены в одно производство. Именно поэтому суды принимают решения о продлении срока реального ареста и домашнего ареста.

Анатолий Быков был задержан в начале мая 2020 года. После чего защита обвиняемого неоднократно обжаловала арест своего подзащитного, но суд регулярно отказывал, соглашаясь с доводами следствия.

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