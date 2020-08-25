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Красноярского предпринимателя Анатолия Быкова подозревают в организации еще одного убийства

Главная Происшествия
Красноярск
14:19 25 Августа 2020
убийство, преступление, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярского предпринимателя Анатолия Быкова подозревают в организации убийства по найму в 2004 году. Это уже третье особо тяжкое преступление, которое, по версии следствия, совершил бывший политик.

Как рассказали в краевом Следкоме, летом 2004 года Быков дал указание своему знакомому убить 42-летнего красноярца. Потерпевший руководил фирмой по утилизации промотходов. За это он пообещал исполнителю 50 тысяч долларов. Киллер согласился и 18 января 2005 года расправился с мужчиной – он выстрелил в него четыре раза из пистолета ТТ. От ранений красноярец умер.

«После убийства Быков заплатил киллеру только пятую часть от обещанного вознаграждения», - отметили в ведомстве.

В итоге было возбуждено очередное уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства преступления.

По данным Sibnovosti.ru, речь идет об убийстве исполнительного директора ООО «ВостокСибстрой» Андрея Неколова.

Напомним, Быков уже находится под стражей в СИЗО. Его подозревают в организации Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Также на него завели дело за организацию преступных сообществ, которые орудовали в 90-е.

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