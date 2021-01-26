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Прокуратура края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Анатолия Быкова

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Красноярск
12:58 26 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В прокуратуре Красноярского края утвердили обвинительное заключение по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении авторитетного предпринимателя и экс-депутата краевого парламента Анатолия Быкова. В скором времени его передадут в суд. Материалы содержатся в 18 томах.

Ранее Sibnovosti.ru рассказывали о завершении расследования дела, связанное с организацией двойного убийства в 1994 году.

Отметим, что Быков не признает свою вину. По мнению правоохранителей, были проведены следственные действия и приведены существенные доказательства, которые свидетельствуют о причастности Быкова к преступлению.

   




 

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