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Завершено расследование уголовного дела в отношении Анатолия Быкова

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Красноярск
17:11 21 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Следователи ГСУ СК РФ по Красноярскому краю завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении экс-депутата и авторитетного предпринимателя Анатолия Быкова. Речь идет о заказном двойном убийстве, совершенном в далеком 1994 году. Тогда было возбуждено уголовное дело по 102 статье Уголовного кодекса РСФСР.

По версии следователей, в первой половине 1994 года у Анатолия Быкова произошел конфликт с членом своей группировки Александром Наумовым. Причина – несправедливое распределение доходов от совместной деятельности по мнению последнего.

Через определенное количество времени перед двигавшимся автомобилем Быкова произошел взрыв, организацию которого он списал на Наумова и его близкого Кирилла Войтенко.

В Следкоме подчеркнули, что именно после этого обвиняемый принял решение убить вторую сторону конфликта. Для осуществления этого он привлек Владимира Татаренкова, осужденного позже на 13 лет, Сергея Бакурова, отбывающего пожизненное заключение, а также Владимира Чучкова, который по настоящее время находится в розыске. Именно двое последних и убили Наумова и Войтенко, все произошло 24 июля 1994 года в тот момент, когда жертвы ехали на машине территории Свердловского района краевой столицы. Их расстреляли из пистолета и автомата.

В ведомстве отметили, что уголовное дело в отношении Быкова было возбуждено на основании показаний Татаренкова и Бакурова, которые заявили, что основным заказчиком выступил экс-депутат.

После задержания в ходе следствия Быков свою причастность к убийству полностью отрицал.

Стоит отметить, что все следственные действия были завершены в сентябре 2020 года и до 25 декабря Быков и его адвокат изучали материалы дела, которые поместились в 18 томов.

Сейчас дело отправлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Напомним, Анатолия Быкова задержали 7 мая 2020 года и с того времени он находится под стражей. На него заведено несколько уголовных дел, которые не объединены в единое производство.

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