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Суд продлил арест бизнесмену Анатолию Быкову

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Красноярск
21:42 18 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Железнодорожный районный суд Красноярска в очередной раз продлил арест для бизнесмена Анатолия Быкова. В рамках расследования уголовного дело об убийстве бизнесмена Андрея Неколова он останется под стражей как минимум до 21 апреля 2021 года.

«Суд продлил Быкову срок содержания под стражей на 2 месяца, а всего до 6 месяцев, то есть по 21 апреля», - сообщили в пресс-службе красноярского краевого суда.

Напомним, что 41-летнего Андрея Неколова убили 18 января 2005 года. Его тело с огнестрельным ранением в голову было найдено в Центральном районе Красноярска. Быкова обвиняют в организации этого заказного убийства. Он также проходит по делу об организации двойного убийства в 1994 году. Кроме этого, Быкова подозревают в ряде экономических преступлений и руководстве преступным сообществом.

Добавим, что экс-депутат горсовета Красноярска Владимир Владимиров в Instagram опубликовал видео с Анатолием Быковым, на котором бизнесмена ведут на заседание суда. Он выглядит хорошо, улыбается и машет на камеру. Отметим, Анатолий Петрович надел спортивную одежду, в которой ходят представители команды Александра Поветкина - олимпийского чемпиона Афин-2004 и ныне профессионального боксера.   

В начале мая 2020 года Быкова задержали, с тех пор он находится под следствием.

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