Бизнесмену Быкову предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству за 50 тысяч долларов

Следственный комитет предъявил Анатолию Быкову еще одно обвинение - в подстрекательстве к убийству. По информации силовиков, в 2004 году бизнесмен задумал убить 42-летнего учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов.

На территории своей усадьбы в Удачном Быков встретился со знакомы, которому предложил совершить расправу. Мужчина согласился за вознаграждение в 50 тысяч долларов США.

«После достигнутой договоренности киллер стал выслеживать потерпевшего и в утреннее время 18 января 2005 года около спуска к гаражному массиву, расположенному у дома № 66 по улице Ады Лебедевой города Красноярска, из пистолета ТТ произвел в мужчину не менее четырех смертельных выстрелов», - сообщили в Следственном комитете.

Анатолий Быков заплатил киллеру только часть денежных средств в сумме 10 тысяч долларов США, добавили в силовом ведомстве.

Напомним, что с мая Быков находится в СИЗО по подозрению в совершении особо тяжких преступлений – организация заказных убийств, подстрекательство к убийству и организация преступных группировок. Его также подозревают в неуплате налогов в крупном размере – речь идет о сумме в 77 млн рублей.