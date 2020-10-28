На Анатолия Быкова завели новое уголовное дело

В отношении бывшего депутата Заксобрания и авторитетного предпринимателя Анатолия Быкова завели еще одно уголовное дело. На этот раз его подозревают в совершении экономического преступления, а именно в неуплате налогов в крупном размере.

В Следственном комитете РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия рассказали, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские по экономической безопасности и противодействию коррупции выяснили, что в период с 2017 по 2019 годы Быков укрывался от уплаты налогов на общую сумму более 77 миллионов рублей. 65 миллионов он должен был заплатить как физическое лицо и еще 12 как индивидуальный предприниматель.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 198 УК РФ.

Напомним, сейчас Анатолий Быков находится в СИЗО по подозрению в совершении особо тяжких преступлений – организация заказных убийств, подстрекательство к убийству и организация преступных группировок.

Фото: Пресс-служба Красноярского краевого суда