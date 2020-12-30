Анатолию Быкову незначительно сократили срок ареста

Красноярский краевой суд принял решение сократить срок ареста авторитетного бизнесмена и бывшего краевого депутата Анатолия Быкова. Об этом сообщил его адвокат Алексей Прохоров.

Так, срок ареста сокращен всего на три дня – до 21 февраля 2021 года.

Напомним, ранее суд Железнодорожного района арестовал Быкова до 24 февраля по делу о заказном убийству предпринимателя Андрея Неколова.

Кроме того, накануне появилась информация, что в резиденции бизнесмена работали следователи и бойцы СОБРа. Вероятнее всего обыски были связаны с еще одним уголовным делом о неуплате налогов.

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