30 декабря
Красноярск
погода -29 °C
73.66
 
€ 90.21
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Анатолию Быкову незначительно сократили срок ареста

Главная Общество
Красноярск
08:26 30 Декабря 2020
силовые структуры, расследование, уголовное, срок, суд, в красноярске, в красноярском крае, красноярск, арест, бизнес, дело, силовики, депутаты
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярский краевой суд принял решение сократить срок ареста авторитетного бизнесмена и бывшего краевого депутата Анатолия Быкова. Об этом сообщил его адвокат Алексей Прохоров.

Так, срок ареста сокращен всего на три дня – до 21 февраля 2021 года.

Напомним, ранее суд Железнодорожного района арестовал Быкова до 24 февраля по делу о заказном убийству предпринимателя Андрея Неколова.

Кроме того, накануне появилась информация, что в резиденции бизнесмена работали следователи и бойцы СОБРа. Вероятнее всего обыски были связаны с еще одним уголовным делом о неуплате налогов.

Читайте также:

Анатолий Быков останется в СИЗО до 24 февраля 2021 года

Анатолий Быков останется под стражей до 4 января

Анатолию Быкову отказали в изменении меры пресечения

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В краевом центре продолжают сносить незаконные павильоны

В краевом центре продолжают сносить незаконные павильоны

30 Декабря 2020 г.
В администрации Свердловского района подвели итоги года
Новости Красноярска: В отдаленном селе Красноярского края «Россети Сибирь» повысили надежность электроснабжения

В отдаленном селе Красноярского края «Россети Сибирь» повысили надежность электроснабжения

29 Декабря 2020 г.
Там установили систему управления и защиты ЛЭП

В Красноярске встали троллейбусы

29 Декабря 2020 г.
Паралич движения случился из-за обрыва контактной сети
Новости Красноярска: В Ачинске обнаружили признаки бешенства

В Ачинске обнаружили признаки бешенства

29 Декабря 2020 г.
Об этом сообщили в Россельхознадзоре
Новости Красноярска: РУСАЛ оказал помощь медучреждениям Красноярска для борьбы с коронавирусной инфекцией

РУСАЛ оказал помощь медучреждениям Красноярска для борьбы с коронавирусной инфекцией

29 Декабря 2020 г.
Компания продолжает оснащать больницы оборудованием
Новости Красноярска: В Красноярске сохраняется повышенный спрос на отогрев автомобилей

В Красноярске сохраняется повышенный спрос на отогрев автомобилей

29 Декабря 2020 г.
Представители специализированных компаний и самозанятые не успевают принимать заказы
Новости компаний
28/12
Сбербанк начал выдавать первые карты школьников в Красноярском крае
24/12
24 декабря «КрасКом» переходит на режим повышенной готовности
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Первый заместитель мэра Красноярска претендует на должность главы Норильска

Первый заместитель мэра Красноярска претендует на должность главы Норильска

29 Декабря 2020 г.
Завершена заявочная кампания
Новости Красноярска: Волейболисты «Енисея» уступили гостям из Сургута

Волейболисты «Енисея» уступили гостям из Сургута

30 Декабря 2020 г.
Это был завершающий матч в уходящем году
Новости Красноярска: На телеканале «Пятница» вышел выпуск «Орла и решки» про Красноярск

На телеканале «Пятница» вышел выпуск «Орла и решки» про Красноярск

29 Декабря 2020 г.
Трансляция прошла накануне
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru