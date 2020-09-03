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Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинение в организации двойного убийства

Главная Происшествия
Красноярск
11:50 3 Сентября 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярскому предпринимателю Анатолию Быкову следователи предъявили окончательное обвинение в организации двойного убийства в 1994 году. Сейчас расследуются еще два уголовных дела, фигурантом которых также является Быков. Его подозревают в руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства в 2004 году. 

Напомним, сейчас Быков находится в СИЗО. По версии следствия, в первом полугодии 1994-го у одного из членов красноярской преступной группировки - Александра Наумова - произошел конфликт с Быковым. Затем перед автомобилем влиятельного красноярца произошел взрыв. Он решил, что покушение организовали Наумов и его приятель Кирилл Войтенко. Тогда Быков поручил своему доверенному лицу Владимиру Татаренкову расправиться с врагами. 

«Владимир Татаренков, один из ключевых свидетелей по данному уголовному делу, освободившийся из мест лишения свободы в конце августа 2020 года в связи с полным отбытием наказания, после освобождения был повторно допрошен в качестве свидетеля. В ходе допроса он полностью подтвердил показания, данные им ранее. В частности, о том, что именно по просьбе Быкова организовал убийство Войтенко и Наумова», - рассказали в Следкоме. 

В ближайшее время материалы уголовного дела передадут для ознакомления обвиняемому, его защитникам, а также свидетелям, признанным потерпевшими по этому делу. После дело передадут в прокуратуру, а затем в суд.

Фото: краевой суд

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