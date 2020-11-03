Анатолию Быкову отказали в изменении меры пресечения

Сегодня в Красноярском краевом суде рассматривалась жалоба адвокатов Анатолия Быкова на решение Центрального районного суда краевого центра по вопросу заключения в СИЗО экс-депутата, которого обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Защитники настаивали на изменении меры пресечения – отправить Быкова под домашний арест в связи с изменением некоторых статей.

Подозреваемый в свою очередь заявил, что ни по одному из преступлений, в которых его подозревают, следствие не назвало мотивов, а также выразил на надежду на справедливое решение суда.

Суд выслушав все стороны, постановил оставить меру пресечения без изменений. Таким образом, Анатолий Быков останется в СИЗО до 21 декабря текущего года.