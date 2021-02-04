Роспотребнадзор сообщил о 92 отравившихся водой в Студгородке Красноярска

Количество пострадавших от употребления некачественной питьевой воды в Студгородке Красноярска увеличивается. По данным на четверг, 4 февраля, Роспотребнадзор сообщает о 92 отравившихся жителях. Все они заразились острой кишечной инфекцией в период с 30 по 31 января. Инкубационный период норовирусной инфекции составляет от 12 до 48 часов.

«Фактором заражения послужила загрязненная вода из сети централизованного водоснабжения после остановки водозаборных сооружений «Гремячий лог» 29 января. В настоящее время качество питьевой воды по всем показателям соответствует гигиеническим нормативам, в том числе во всех домах с регистрацией случаев острой кишечной инфекции», - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Изначально в ведомстве говорили о 53 пострадавших, 27 из которых обратились за медицинской помощью. Напомним, что проблемы в Студгородке начались после остановки водозабора «Гремячий лог» 29 января. По версии «КрасКома» после возобновления подачи водоснабжения, в краны попала застоявшаяся вода из системы пожаротушения. Проблемы с питьевой водой в 12 многоэтажках по улицам Борисова, Дачная, Киренского, 2-ая Огородная.

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