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Массовым отравлением жителей в Студгородке заинтересовалась прокуратура

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Красноярск
15:45 1 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В причинах массового отравления жителей Студгородка теперь разбирается прокуратура. Представители надзорного ведомства должны дать оценку действиям ресурсоснабжающей организации и управляющих компаний. Предстоит установить, насколько качественно были оказаны коммунальные услуги, а также были ли соблюдены требования санитарно-эпидемиологического законодательства.

«Причины произошедшего выясняются, вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен по итогам проверки», - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, что жители Студгородка с выходных жалуются на качество питьевой воды. Красноярцы сообщают о симптомах острой кишечной инфекции – болеют и дети, и взрослые. Качество воды резко испортилось после аварии на водозаборе «Гремячий лог», сообщают красноярцы. При этом в «КрасКоме» утверждают, что все пробы соответствуют нормам.

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