Специалисты Роспотребнадзора проверят качество воды в краевом центре

На минувших выходных жители краевой столицы массово жаловались на отравление водой. В частности, в Октябрьском районе на улицах Киренского, Дачной, Борисова и 2-ой Огородной. В конце недели там отключали холодную воду из-за поломки насосного оборудования. После подключения у некоторых людей после употребления жидкости появились признаки отравления кишечной инфекцией – рвота, диарея, а также поднялась температура.

В пресс-службе «КрасКома» прокомментировали ситуацию и подчеркнули, что вода безопасна:

«Отбор проб воды на выходе в город делается постоянно. Результаты анализов подтверждают, что холодная вода отвечает всем требованиям санитарных норм. Анализы воды на хлор выполняются автоматизированной системой отбора проб в режиме нон-стоп и также соответствуют гигиеническим требованиям»

Также в ресурсной компании подчеркнули, что проблема может быть в текущем техническом состоянии внутридомовых систем водоснабжения. За это отвечают управляющие компании.

Однако уже известно, что специалисты краевого управления Роспотребнадзора инициировали санитарно-эпидемиологическое расследование.