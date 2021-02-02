В «КрасКоме» подтвердили отравление 27 человек

В пресс-службе «КрасКома» рассказали о первых результатах внутреннего расследования происшествия с массовым отравлением жителей Студгородка холодной водой.

Так, по данным специалистов по надзору за качеством водой отравились 27 человек. Все они проживали в 12 многоквартирных домах, находящиеся по следующим адресам:

улица Киренского: №№ 32, 32к, 32м;

ул. 2-я Огородная: №№22а, 24, 25, 26;

ул. Дачная: №№28, 30а, 35, 35А;

ул. Борисова: №№30.

Специалисты настоятельно рекомендуют в ближайшее время использовать холодную воду как техническую, с обязательным кипячением. Сейчас сотрудники компании вместе с представителями Роспотребнадзора проводят дальнейшее расследование случившегося.

Кроме того, о фактах некачественной воды и новых случаев отравлений можно сообщить в круглосуточную диспетчерскую службу компании – 211-39-63.

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Фото: "КрасКом"