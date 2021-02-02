2 февраля
Красноярск
погода -20 °C
75.51
 
€ 91.54
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В «КрасКоме» подтвердили отравление 27 человек

Главная Происшествия
Красноярск
10:49 2 Февраля 2021
коммунальное хозяйство, коммунальные, коммунальщики, происшествия, красноярск, в красноярске, в красноярском крае, отравление, происшествие, люди, работы
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В пресс-службе «КрасКома» рассказали о первых результатах внутреннего расследования происшествия с массовым отравлением жителей Студгородка холодной водой.

Так, по данным специалистов по надзору за качеством водой отравились 27 человек. Все они проживали в 12 многоквартирных домах, находящиеся по следующим адресам:

  • улица Киренского:  №№ 32, 32к, 32м;
  • ул. 2-я Огородная: №№22а, 24, 25, 26;
  • ул. Дачная: №№28, 30а, 35, 35А;
  • ул. Борисова: №№30.

Специалисты настоятельно рекомендуют в ближайшее время использовать холодную воду как техническую, с обязательным кипячением. Сейчас сотрудники компании вместе с представителями Роспотребнадзора проводят дальнейшее расследование случившегося.

Кроме того, о фактах некачественной воды и новых случаев отравлений можно сообщить в круглосуточную диспетчерскую службу компании – 211-39-63.

Читайте также:

Следственный комитет заинтересовался массовыми отравлениями в Студгородке

«КрасКом» проведет дополнительную проверку качества воды в Студгородке

Массовым отравлением жителей в Студгородке заинтересовалась прокуратура

Специалисты Роспотребнадзора проверят качество воды в краевом центре

Фото: "КрасКом"

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В краевом центре очередное ДТП с участием автобуса

В краевом центре очередное ДТП с участием автобуса

2 Февраля 2021 г.
Водитель потерял сознание и врезался в дерево
Новости Красноярска: Причиной пожара в Норильске с тремя погибшими стала непотушенная сигарета

Причиной пожара в Норильске с тремя погибшими стала непотушенная сигарета

2 Февраля 2021 г.
Следственный комитет раскрыл подробности трагедии
Новости Красноярска: Массовым отравлением жителей в Студгородке заинтересовалась прокуратура

Массовым отравлением жителей в Студгородке заинтересовалась прокуратура

1 Февраля 2021 г.
Расследование проводит и Роспотребнадзор
Новости Красноярска: Супруге известного российского певца нужна помощь

Супруге известного российского певца нужна помощь

1 Февраля 2021 г.
Они попали в серьезное дорожно-транспортное происшествие в Красноярском крае
Новости Красноярска: Пожар в Норильске унес жизни троих человек

Пожар в Норильске унес жизни троих человек

1 Февраля 2021 г.
Трагедия случилась на минувших выходных
Новости Красноярска: В Минусинске иномарка столкнулась с пассажирским автобусом: водитель автомобиля скончался

В Минусинске иномарка столкнулась с пассажирским автобусом: водитель автомобиля скончался

29 Января 2021 г.
Пассажирка «Тойоты» пострадала
Новости компаний
29/01
Сбер выступил банком-эквайером в оплате проезда через обновлённое мобильное приложение
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске злоумышленницы под видом сотрудников медорганизаций обворовывали квартиры красноярцев

В Красноярске злоумышленницы под видом сотрудников медорганизаций обворовывали квартиры красноярцев

28 Января 2021 г.
Полицейские ищут жертв аферисток
Новости Красноярска: Трансляции первенства России по фигурному катанию в Красноярске покажет сайт Первого канала

Трансляции первенства России по фигурному катанию в Красноярске покажет сайт Первого канала

28 Января 2021 г.
Турнир пройдет с 3 по 5 февраля
Новости Красноярска: В закрытых Железногорске и Зеленогорске появились новые прокуроры

В закрытых Железногорске и Зеленогорске появились новые прокуроры

2 Февраля 2021 г.
Их назначил прокурор края Роман Тютюник
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru