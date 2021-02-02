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Следственный комитет заинтересовался массовыми отравлениями в Студгородке

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Красноярск
09:27 2 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В причинах массовых отравлений жителей многоэтажек в Студгородке займется Следственный комитет. В пресс-службе силового ведомства сообщили, что несколько человек обратились в медучреждения с симптомами отравления. Следователи призывают красноярцев, почувствовавших недомогание после употребления воды из-под крана, сообщать об этом в следственные органы по номеру 2-43-08-40.

«В настоящее время по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Напомним, что после аварийного ремонта водозабора «Гремячий лог» жители высоток по улицам Киренского, Дачная и 2-ая Огородная стали жаловаться на плохое самочувствие. У всех были симптомы острой кишечной инфекции. Красноярцы рассказывают, что вода имеет неприятный запах. В «КрасКоме», который поставляет холодную воду в дома, заверяют, что качество воды контролировали на всех этапах – она соответствует нормам. Жителям пока рекомендуют пользоваться холодной водой, как технической – предварительно ее нужно кипятить. Пострадавшими в компании называют 27 жителей.

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