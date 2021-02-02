Следственный комитет заинтересовался массовыми отравлениями в Студгородке

В причинах массовых отравлений жителей многоэтажек в Студгородке займется Следственный комитет. В пресс-службе силового ведомства сообщили, что несколько человек обратились в медучреждения с симптомами отравления. Следователи призывают красноярцев, почувствовавших недомогание после употребления воды из-под крана, сообщать об этом в следственные органы по номеру 2-43-08-40.

«В настоящее время по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Напомним, что после аварийного ремонта водозабора «Гремячий лог» жители высоток по улицам Киренского, Дачная и 2-ая Огородная стали жаловаться на плохое самочувствие. У всех были симптомы острой кишечной инфекции. Красноярцы рассказывают, что вода имеет неприятный запах. В «КрасКоме», который поставляет холодную воду в дома, заверяют, что качество воды контролировали на всех этапах – она соответствует нормам. Жителям пока рекомендуют пользоваться холодной водой, как технической – предварительно ее нужно кипятить. Пострадавшими в компании называют 27 жителей.

Читайте также:

«КрасКом» проведет дополнительную проверку качества воды в Студгородке

Массовым отравлением жителей в Студгородке заинтересовалась прокуратура

Специалисты Роспотребнадзора проверят качество воды в краевом центре