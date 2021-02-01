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«КрасКом» проведет дополнительную проверку качества воды в Студгородке

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Красноярск
16:18 1 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Руководство ресурсоснабжающей компании «КрасКом» дало распоряжение своим сотрудникам устроить дополнительную проверку качества воды в квартирах жителей Октябрьского района.

«Работы на фильтровально-очистных сооружениях 29 января были выполнены оперативно, но в действиях дежурного персонала и диспетчеров всё-таки есть один недочёт. Они не выдали управляющим компаниям и ТСЖ рекомендации о сбросе застоявшейся воды из внутридомовых инженерных систем. А без напоминания жилищные организации самостоятельно не слили застоявшуюся воду. Соответствующие оргвыводы сделаны — взаимодействие с УК и ТСЖ по вопросам запуска внутридомовых систем холодного водоснабжения после мероприятий на сетях будут в приоритете у всех служб «КрасКома», – пояснил Олег Гончеров.

Предполагается, что сотрудники Центра контроля качества воды компании возьмут пробы воды по 15 адресам. Все результаты исследования будут опубликованы на сайте «КрасКома» к четвергу, 4 февраля.

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