«КрасКом» проведет дополнительную проверку качества воды в Студгородке

Руководство ресурсоснабжающей компании «КрасКом» дало распоряжение своим сотрудникам устроить дополнительную проверку качества воды в квартирах жителей Октябрьского района.

«Работы на фильтровально-очистных сооружениях 29 января были выполнены оперативно, но в действиях дежурного персонала и диспетчеров всё-таки есть один недочёт. Они не выдали управляющим компаниям и ТСЖ рекомендации о сбросе застоявшейся воды из внутридомовых инженерных систем. А без напоминания жилищные организации самостоятельно не слили застоявшуюся воду. Соответствующие оргвыводы сделаны — взаимодействие с УК и ТСЖ по вопросам запуска внутридомовых систем холодного водоснабжения после мероприятий на сетях будут в приоритете у всех служб «КрасКома», – пояснил Олег Гончеров.