«КрасКом» организовал подвоз воды к домам жителей Студгородка

«КрасКом» организовал подвоз питьевой воды в Студгородок, где жители жалуются на симптомы кишечной инфекции после употребления воды из-под крана. В четверг, 4 февраля, автоцистерны дважды подъедут к домам на улицах Дачная, Борисова, Киренского и 2-ая Огородная.

График на 4 февраля:

День

ул. 2я Огородная, 26 с 12.00-12.30;

ул. Борисова, 30 с 12.00-12.30;

ул. 2я Огородная, 24 с 12.30-13.00;

ул. Киренского, 24а с 12.30-13.00;

ул. 2я Огородная, 25 с 13.00-13.30;

ул. Дачная, 35 и 35а с 13.00-13.30;

ул. 2я Огородная, 22а с 13.30-14.00;

ул. Дачная, 30а с 13.30-14.00.

Вечер

ул. Киренского, 32 с 17.30-18.30;

ул. Борисова, 30 с 18.00-18.30;

ул. Киренского,32к-32м с 18.30-19.00;

ул. Киренского, 24а с 18.30-19.00;

ул. 2я Огородная, 26 с 19.00-19.30;

ул. Дачная, 35 с 19.00-19.30;

ул. 2я Огородная, 24 с 19.30-20.00;

ул. Дачная, 30а с 19.30-20.00;

ул. 2я Огородная, 25 с 20.00-20.30;

ул. 2я Огородная, 22а с 20.30-21.00.

Накануне генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров озвучил наиболее вероятную версию заражения воды. Он считает, что в краны попала застоявшаяся вода из системы пожаротушения домов. На отравления жалуются жители 12 многоэтажек в Студгородке. Роспотребнадзору известно о 53 пострадавших.