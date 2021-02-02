Роспотребнадзор сообщил о 53 отравившихся питьевой водой в Студгородке

Роспотребнадзор сделал первое официальное заявление о пострадавших в результате отравления водой в Студгородке. По данным ведомства, зарегистрировано 53 случая острой кишечной инфекции. 27 человек обратились за медицинской помощью. Ведомство ведет эпидемиологическое расследование по факту ЧП в Октябрьском районе. Отобраны пробы воды, проводятся исследования распределительной сети района, у больных взяли биоматериалы, чтобы установить способы заражения. На сетях водоснабжения усилили хлорирование.

«На территории Красноярска усилен мониторинг за качеством питьевой воды, подаваемой населению. В настоящее время качество питьевой воды соответствует гигиеническим нормативам, в том числе в Октябрьском районе. Проведение санитарно-эпидемиологического расследования продолжается», - отметили в Роспотребнадзоре.

Напомним, что красноярцы стали жаловаться на массовые отравления водой в Студгородке после завершения аварийного ремонта на водозаборе «Гремячий лог». В «КрасКоме» предположили, что причиной ЧП стала застоявшаяся вода в системе, которую не слили перед возобновлением водоснабжения.