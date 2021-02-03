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«КрасКом» обнародовал первые результаты исследования воды в Студгородке

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Красноярск
09:00 3 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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История с массовым отравлением людей в Студгородке приобретает детективный характер. «КрасКом» обнародовал первые результаты проб воды, взятых в микрорайоне. Для исследования компания отобрала содержимое водопроводного крана в магазине на ул. Дачная, 35. Патогенные микроорганизмы отсутствуют, заявили в водоканале. По цвету и мутности тоже все в порядке.

«Вода с других адресов сейчас находится в инкубационных термостатах. Результаты анализов станут известны не раньше 4 февраля», - заявили в «КрасКоме».

Напомним, что Роспотребнадзор сообщил о 53 отравившихся водой в Студгородке. Люди грешат на воду из-под крана, которая была ненадлежащего качества после аварии на водозаборе «Гремячий лог». «КрасКом» призывает горожан обеспечить доступ в квартиры, чтобы специалисты Центра контроля качества воды могли провести отбор проб.

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Фото: «КрасКом»

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