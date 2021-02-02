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«На раскачку уходит слишком много времени»: Александр Усс прокомментировал происшествие с питьевой водой

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Красноярск
22:10 2 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Глава Красноярского края на своей странице в Instagram прокомментировал инцидент с отравлением жителей Студгородка питьевой водой. Он потребовал от руководства города и всех эксплуатирующих организаций оперативных и действенных мер.  

«Качество водопроводной воды всегда было предметом гордости красноярцев. Тем большее беспокойство вызывают сообщения об отравлении людей в Октябрьском районе.

Уже говорится о 53 случаях острой кишечной инфекции… Надо немедленно в этом разобраться! На раскачку уходит слишком много времени. Первые жалобы от людей начали поступать еще в выходные, а засуетились «ответственные лица» только сегодня», – написал губернатор.

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