В крае объявлена лавиноопасная обстановка

В Красноярском крае вновь объявлена лавиноопасная обстановка. Об этом сообщили в МЧС России по региону.

По данным Среднесибирского УГМС сходы лавин ожидаются с 16 по 19 февраля.

Напомним, на протяжении зимы в регионе уже неоднократно объявлялась повышенная готовность в связи с возможным сходом снежных масс. В конце января лавина сошла на дорогу в Курагинском районе.

Кроме того, 9 января в Норильске в результате схода лавины погибли трое человек.

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