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В крае объявлена лавиноопасная обстановка

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Красноярск
16:49 15 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае вновь объявлена лавиноопасная обстановка. Об этом сообщили в МЧС России по региону.

По данным Среднесибирского УГМС сходы лавин ожидаются с 16 по 19 февраля.

Напомним, на протяжении зимы в регионе уже неоднократно объявлялась повышенная готовность в связи с возможным сходом снежных масс. В конце января лавина сошла на дорогу в Курагинском районе.

Кроме того, 9 января в Норильске в результате схода лавины погибли трое человек.   

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