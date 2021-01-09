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На горнолыжном комплексе в Норильске сошла лавина

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Красноярск
02:59 9 Января 2021
происшествия, лавина
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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В Норильске на горнолыжном комплексе «Гора отдельная» сошла большая лавина. Инцидент произошел 9 января в 00:30, рассказали в ГУ МЧС по Красноярскому краю. 

Снежная масса засыпала несколько туристических домиков. Сколько именно отдыхающих было внутри, пока неизвестно. 

«В одном из них, по предварительной информации, могли находиться люди», – пояснили в ведомстве. 

На месте ЧП работают более ста спасателей, привлечены специалисты из Норильска и Дудинки. Сотрудники МЧС пытаются отыскать под снегом возможных пострадавших. 

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, семья из четырех человек, которая считалась пропавшей, найдена живой. Еще двое туристов смогли выбраться из-под лавины самостоятельно. Ведутся поиски возможных пострадавших. 

На горнолыжном комплексе в Норильске сошла лавина

По данным Среднесибирского УГМС, на севере Красноярского края уже несколько дней держатся морозы – временами поднимается снежная буря, порывы ветра достигают 15-20 м/с.  

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