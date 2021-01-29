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В Курагинском районе сошла лавина

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Красноярск
11:57 29 Января 2021
полиция, происшествие, гибдд, происшествия, в красноярском крае, лавина
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Сегодня ночью на территории Курагинского района сошла лавина. Снежная масса накрыла участок дороги – 26 километр трассы «Курагино – Черемшанка».

По данным краевой полиции объем составил более 800 кубических метров. Движение автомобилей на участке дороги протяженностью более 70 метров оказалось ограничено.

В результате природного явления никто не пострадал, а для очистки проезжей части привлечена специальная техника дорожных служб.

Дорожные полицейские рекомендуют воздержаться от поездок по данному участки дороги, а в случае острой необходимости не забывать о мерах безопасности.

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