В Курагинском районе сошла лавина

Сегодня ночью на территории Курагинского района сошла лавина. Снежная масса накрыла участок дороги – 26 километр трассы «Курагино – Черемшанка».

По данным краевой полиции объем составил более 800 кубических метров. Движение автомобилей на участке дороги протяженностью более 70 метров оказалось ограничено.

В результате природного явления никто не пострадал, а для очистки проезжей части привлечена специальная техника дорожных служб.

Дорожные полицейские рекомендуют воздержаться от поездок по данному участки дороги, а в случае острой необходимости не забывать о мерах безопасности.