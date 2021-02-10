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В Красноярском крае объявлена лавинообразная обстановка

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Красноярск
10:29 10 Февраля 2021
происшествия, происшествие, опасность, снег, лавина, в красноярском крае, спасатели, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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В региональном управлении МЧС России предупредили о лавинообразной обстановке. Так, с 10 по 12 февраля ожидаются сходы снежной массы на юге Красноярского края – в Ермаковском и Курагинском районах.

Спасатели напоминают туристам о необходимости быть осторожными и внимательными, важно воздержаться от походов в особо опасные места. Кроме того, нежелательны походы в горы в снегопад. Наиболее опасные склоны в 30-50 градусов.

Все лавинообразные участки необходимо пересекать в светлое время суток.

Напомним, 9 января в Норильске сошла лавина, которая унесла жизни трех человек.

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