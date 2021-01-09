Спасатели нашли тело погибшего мужчины

Число жертв трагедии схода лавины на горнолыжную базу «Гора Отдельная» выросло до 3 человек.

В Следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали, что было обнаружено тело погибшего мужчины.

Ранее стало известно, что из-под снежной массы извлекли тело погибшей 38-летней женщины и ее полуторагодовалого ребенка. Все жертвы являются членами одной семьи. Еще один человек – 14-летний подросток в тяжелом состоянии доставлен в ближайшую больницу. У него диагностированы переломы и сильное обморожение.

В региональном управлении МЧС сообщили, что поисково-спасательная операция подходит к своей финальной стадии.