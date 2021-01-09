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Спасатели нашли тело погибшего мужчины

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Красноярск
13:46 9 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Число жертв трагедии схода лавины на горнолыжную базу «Гора Отдельная» выросло до 3 человек.

В Следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали, что было обнаружено тело погибшего мужчины.

Ранее стало известно, что из-под снежной массы извлекли тело погибшей 38-летней женщины и ее полуторагодовалого ребенка. Все жертвы являются членами одной семьи. Еще один человек – 14-летний подросток в тяжелом состоянии доставлен в ближайшую больницу. У него диагностированы переломы и сильное обморожение.  

В региональном управлении МЧС сообщили, что поисково-спасательная операция подходит к своей финальной стадии.

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