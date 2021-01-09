Число погибших под Норильском выросло до двух

В результате схода лавины на горнолыжную базу «Гора отдельная» под Норильском погибло минимум 2 человека. Стало известно, что в ходе спасательной операции было обнаружено тело полуторагодовалого ребенка без признаков жизни. Об этом сообщил ТАСС на собственный источник.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли тело погибшей 38-летней женщины и 14-летнего подростка, который был госпитализирован с тяжелыми травмами в медицинское учреждение.

По данным управляющего горнолыжного комплекса Игоря Шаталова под завалами могут оставаться еще до 6 человек. Поисковая операция осложняется низкими температурами и сильным ветром с метелью.