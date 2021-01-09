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Спасатели подтвердили гибель женщины в результате схода лавины

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Красноярск
10:05 9 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В главном управлении МЧС России по Красноярскому краю подтвердили гибель минимум одного человека, в результате схода лавины на горнолыжную базу «Гора отдельная» под Норильском. В результате спасательной операции было обнаружено тело 38-летней женщины. Еще одного подростка обнаружили под завалами. У него тяжелые переломы, он был оперативно госпитализирован. Еще несколько человек смогли выбраться самостоятельно.  

Вместе с тем, следователи СК возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ. По предварительной версии следствия, руководство горнолыжного комплекса предоставило туристам услуги, которые не отвечающие требованиям безопасности.

Отметим, что еще до инцидента Среднесибирское УГМС сообщало о сохранении лавинообразной обстановки на территории Красноярского края и Республики Хакасия и Тыва.  

Спасательная операция продолжается.

Видео: СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия

 

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