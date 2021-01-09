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Глава регионального МЧС прибыл на место происшествия под Норильском

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Красноярск
11:05 9 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Под Норильском на горнолыжном комплексе «Гора отдельная» продолжается спасательная операция по поиску пострадавших в результате схода лавины.

На место происшествия прибыли дополнительные силы из краевого центра. Туда направился начальник главного управления МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин, рабочая группа, а также спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 25 человек. На данный момент группировка работает на месте чрезвычайного происшествия и приступила к работе.

Общая группировка сил средств теперь составляет 242 человека и 29 человек техники. От МЧС России – 115 человек и 14 единиц специализированной техники.

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