Глава регионального МЧС прибыл на место происшествия под Норильском

Под Норильском на горнолыжном комплексе «Гора отдельная» продолжается спасательная операция по поиску пострадавших в результате схода лавины.

На место происшествия прибыли дополнительные силы из краевого центра. Туда направился начальник главного управления МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин, рабочая группа, а также спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 25 человек. На данный момент группировка работает на месте чрезвычайного происшествия и приступила к работе.

Общая группировка сил средств теперь составляет 242 человека и 29 человек техники. От МЧС России – 115 человек и 14 единиц специализированной техники.