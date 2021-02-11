Спасатели предупредили об опасности схода лавин на юге Красноярского края

В региональном МЧС предупредили о высокой опасности схода снежных лавин на юге Красноярского края. Неблагоприятный прогноз в горах Ермаковского и Курагинского районов будет сохраняться до 12 февраля. Туристам рекомендуют воздержаться от походов на лавиноопасные участки.

«Чаще всего лавины сходят со склонов, крутизной от 15 градусов, наиболее опасными считаются склоны, крутизной от 30 до 50 градусов. Верный признак лавинной опасности – отсутствие кустарника и деревьев на склоне», - предупредили в пресс-службе МЧС.

Напомним, что в начале февраля лавина сошла на трассу «Курагино-Черемшанка». Снежная масса временно парализовала движение. В результате ЧП никто не пострадал – дорога не оживленная и в момент схода лавины машин там не было. Дорожники загнали спецтехнику, чтобы очистить трассу от снега.





