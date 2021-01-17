В Норильске задержан начальник управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Халатность» после гибели трех человек, задержан начальник управления по ГО и ЧС администрации Норильска.

Об этом рассказали в Следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Напомним, поздним вечером 8 января произошел сход лавины на горнолыжный комплекс «Гора отдельная», который расположен в районе Талнах под Норильском.

По данным следователей, начальник управления не проконтролировал работу ответственных сотрудников единой дежурной-диспетчерской службы. Так, один из дежурных не внес информацию о складывающейся лавинообразной обстановке от МЧС в оперативную сводку. В результате этой халатности ни администрация города, ни другие ответственные службы не были оповещены должным образом и как следствие не предприняли никаких мер.

В результате схода лавины на горнолыжный курорт погибли три отдыхающих – мужчина, его жена и их маленький ребенок. Старший сын погибших получил серьезные травмы и обморожение и после чего был госпитализирован.

Ранее по уголовному делу был задержан дежурный ЕДДС. Сейчас подозреваемые дают показания. Расследование уголовного дела продолжается.