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Пострадавший при сходе лавины под Норильском подросток снят с аппарата ИВЛ

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Красноярск
18:22 11 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Минздрав сообщил о состоянии пострадавшего при сходе лавины под Норильском подростка. Изначально его госпитализировали в отделении реанимации, где он находился на аппарате ИВЛ. Сейчас его состояние стабильно тяжелое, но теперь он дышит сам. Норильские врачи согласовывают тактику лечения с федеральными экспертами из института хирургии им. А.В.Вишневского.

«Пациент находится на круглосуточном наблюдении, ситуация с его здоровьем на контроле медицинских работников», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Напомним, что родители мальчика погибли при сходе лавины на домики базы отдыха у подножья горы Отдельная в Норильске. Под завалами погиб и их полуторогодовалый ребенок. Старшего мальчика госпитализировали с переломами и обморожениями. Родственники заявили, что готовы взять его под опеку.

 

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