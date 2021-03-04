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Поставщик продуктов Иван Шилов: «Иерсиниоз уходит при любой первичной обработке овощей»

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Красноярск
12:01 4 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Поставщик овощей в школы Красноярска Иван Шилов прокомментировал результаты проверки Роспотребнадзора на складах своего предприятия СПК «Аленкушка». В интервью радио «Красноярск-Главный» он сообщил, что специалисты ведомства взяли продукцию на экспертизу. Он также проводит внутреннюю проверку на предприятии.

«Иерсиниоз – это бактерия, которая может находиться на наружной части овощей. При любой первичной обработке она уже уходит и при термической обработке она уходит. Я не знаю, как она дольше попала…Я уже допускаю, что это не дай Бог у меня возможно. Поэтому помимо анализов, которые взяла лаборатория Роспотребнадзора, я сдал в дополнительные лаборатории», - сообщил Иван Шилов.

Директор СПК «Аленкушка» Иван Шилов также добавил, что можно четко проследить цепочку, по которой зараженные овощи попали в школьные столовые.

«В школы поставляет продукцию комбинат питания «Развитие». В это «Развитие» продукция поступает из предприятия, которое осуществляет первичную подготовку, обработку, очистку овощей – это «Респект». В «Респект» продукция попадает от меня и других лиц. Цепочку можно четко проследить. В «Развитие» поступает только от «Респекта», потому что у них контракт, туда никто не попадет. Цепочка, которая идет от «Респекта» дальше, может идти несколько веточек. Что-то берется у меня, что-то где-то еще и упаковывается и дальше отправляется», - заявил Шилов.

Напомним, что в 25 школах Красноярска произошли массовые отравления детей. 46 школьников госпитализированы с иерсиниозной инфекцией. Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Роспотребнадзор временно приостановил работу предприятия СПК «Аленушка». 

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