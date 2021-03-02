Число отравившихся школьников достигло 91

В краевом центре продолжают проводиться проверку по факту массового отравления детей в школьных столовых. В настоящее время число заболевших иерсиниозом достигло 91 случая и зафиксировано в 25 школах, но при этом в 15 образовательных учреждениях выявлены единичные случаи заболевания.

В настоящее время известно, что доставкой продуктов питания в школы занимался один и тот же поставщик. В краевом управлении Роспотребнадзора были составлены протоколы о временном запрете деятельности поставщика, все материалы переданы в суд.

«Проверка также показала, что ДНК возбудителя иерсиниоза выявлена в суточных пробах (салат из моркови с яблоками, салат «Витаминный») и в пробах овощной продукции от поставщика. По всем случаям отравления ведутся служебные проверки. Прокуратура края возбудила уголовное дело о нарушении санитарных норм. В школах, где выявлены факты отравления учеников, поставку продуктов питания осуществляет другая организация», – рассказали в краевом правительстве.

Вместе с тем, во всех школах Красноярска сейчас приостановлено приготовление блюд из сырых овощей и фруктов без термической обработки.

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