В Роспотребнадзоре подтвердили массовое отравление школьников

В управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали о причинах массового отравления школьников. Предположительно, поставщиком питания были нарушены санитарные нормы при приготовлении салатов.

По состоянию на 28 февраля было зарегистрировано более 70 случаев заражения иерсиниозной инфекцией с предварительным диагнозом «псевдотурберкулез» у детей в возрасте от 7 до 14 лет, которые учатся в школах Советского и Октябрьского районов.

В настоящее время начато санитарно-эпидемиологическое расследование.

«Управлением приостановлено приготовление готовых блюд из сырых овощей без термической обработки во всех школах данного организатора питания. На деятельность поставщика пищевых продуктов наложен временный запрет, материалы административного дела направлены на рассмотрение в суд. Прекращено поступление небезопасной продукции в образовательные организации. Организована и проведена дезинфекция на пищеблоках образовательных организаций», — уточнили в управлении.

Напомним, в минувшую субботу Sibnovosti.ru рассказывали об отравлении детей. Информация началась появляться в пабликах и мессенджерах. Прокуратура края также проводила свою проверку.