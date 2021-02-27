В социальных сетях появилась информация о массовом отравлении школьников

В социальных сетях и мессенджерах появляется информация о массовом отправлении школьников Советского района. В частности, речь идет об образовательных учреждениях, находящихся в Солнечном – школы № 115, 144 и 156, а также детского сада №303.

У детей наблюдаются признаки пищевого отравления, покраснения кожи, головные боли, слабость и температура. В родительских чатах уже распространяется информация, что это иерсиниоз. По данным родителей и активистов, школьники могли отравиться овощами или фруктами, находящимися в школьных столовых и хранящимися в ненадлежащих условиях.

Директор муниципального предприятия «Школьный комбинат питания» Иван Коростелев намерен инициировать общественную проверку.

Вместе с тем, активистка Ксения Бессонова сообщила, что подобные факты зафиксированы не только в Солнечном, но и в других школах Советского района.