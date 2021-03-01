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По факту отравления детей возбуждено уголовное дело

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Красноярск
16:56 1 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В краевом центре возбуждено уголовное дело после отравления детей в школьных столовых. Напомним, первые сообщения об этом появились еще в субботу в родительских чатах и мессенджерах. Специалисты Роспотребнадзора провели лабораторное расследование и выяснили, что более 70 детей из 17 школ отравились едой. Отравления зарегистрированы в Советском и Октябрьском районах.

Также проверка была со стороны прокуратуры. В ведомстве выяснили, что во все школы, где отравились ученики, питание в рамках муниципального контракта поставлялось компанией «Развитие».

«​В связи с нарушениями законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии прокуратура внесла преставления в ООО «Развитие», а также в адрес Главного управления образованием администрации г. Красноярска, выполняющего полномочия учредителя образовательных организаций. Возбуждённое следственным органом уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) поставлено на контроль прокуратуры края», – рассказали в прокуратуре.

Общество / НОВОСТИ
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