По факту отравления детей возбуждено уголовное дело

В краевом центре возбуждено уголовное дело после отравления детей в школьных столовых. Напомним, первые сообщения об этом появились еще в субботу в родительских чатах и мессенджерах. Специалисты Роспотребнадзора провели лабораторное расследование и выяснили, что более 70 детей из 17 школ отравились едой. Отравления зарегистрированы в Советском и Октябрьском районах.

Также проверка была со стороны прокуратуры. В ведомстве выяснили, что во все школы, где отравились ученики, питание в рамках муниципального контракта поставлялось компанией «Развитие».