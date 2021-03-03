В Красноярске после массового отравления школьников возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей» после массового отравления школьников в Красноярске. Ранее полиция начала разбирательство, усмотрев в случившемся нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Едой из школьных столовых в Красноярске отравился 91 ребенок. Пострадавшие – ученики 25 школ Советского и Октябрьского районов. У детей в возрасте от 7 до 14 лет выявлены признаки иерсиниозной инфекции, 46 школьников госпитализированы.

«С целью уточнения причин и условий возникновения групповой заболеваемости, проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, в рамках которого взяты пробы продукции, а также смывы с объектов внешней среды на патогенную микрофлору. В настоящее время перед прокуратурой Красноярского края инициировано рассмотрение вопроса об изъятии из органов полиции уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 236 УК РФ для последующего соединения уголовных дел в одно производство с целью обеспечения полного, объективного и всестороннего расследования», - отметили в пресс-службе Следственного комитета.

В прокуратуре отметили, что поставками еды в школы занималось ООО «Развитие» на основании заключенного муниципального контракта. Надзорное ведомство выявило нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания школьников.

«Прокуратура внесла представления в ООО «Развитие», а также главное управление образования администрации г. Красноярска, осуществляющее полномочия учредителя образовательных организаций», - добавили в пресс-службе краевой прокуратуры.

После случившегося мэр Красноярска Сергей Еремин уволил заместителя руководителя управления образования и руководителя «Центра питания».

«Я страшно злюсь, потому что это касается детей. Школа — второй дом, так вот дома точно не должны кормить до отравления! Негодую и как глава города, и как отец школьниц», — написал Сергей Еремин в своем «Инстаграме».

Региональный Минобр проводит служебные проверки. Поставщика еды в школьные столовые, где были случаи отравления, сменили.