«Развалинами Рейхстага удовлетворен»: футбольный «Енисей» рассчитался по долгам перед бывшими тренерами и 10 игроками

Руководство футбольного «Енисея» в полном объеме выплатило задолженности перед тренерским штабом Дмитрия Аленичева и 10 игроками, которые выступали в красноярском коллективе в сезоне 2018 – 2019 (единственный сезон «Енисея» в РПЛ – прим. Sibnovosti.ru).
Так, согласно требованиям Палаты по разрешению споров Российского футбольного союза долги были возвращены тренерам Дмитрию Аленичеву, Валерию Клейменову, Олегу Саматову и Егору Титову. Кроме того, 10 игроков получили свои деньги, согласно контрактным обязательствам – Али Гаджибеков, Алексей Грицаенко, Павел Комолов, Михаил Костюков, Александр Кутьин, Юрий Нестеренко, Артур Саркисов, Дмитрий Торбинский, Давид Юрченко, Дмитрий Ятченко.
Отметим, что дела бывших игроков и тренеров вела известная юридическая компания из Москвы, специализирующаяся на спортивных спорах.
«Поздравляем всех наших клиентов с полным погашением перед ними долгов и торжеством справедливости! Уверен, что получение сумм задолженностей является для всех наших клиентов в преддверии Нового года крайне своевременным.
Также хотелось бы поблагодарить всех вышеперечисленных тренеров и футболистов за четкое следование всем нашим рекомендациям и слаженную выверенную работу по достижению максимально честного и быстрого результата. Абсолютно со всеми лично мне было крайне приятно работать. Благодарю всех за теплые слова в свой адрес, прозвучавшие неоднократно за время совместной работы. Для меня это очень значимо и важно. Спасибо!
За те месяцы, что мы занимались вопросами «Енисея», многие ребята стали не просто нашими клиентами, но и, не побоюсь этого слова, моими близкими товарищами и соратниками. Это тоже очень важный исход общего дела. Может быть, даже более важный, чем конкретные решения Палаты.
Со своей стороны я постарался сделать для своих клиентов абсолютно все, что мог, и даже больше. Результатом я доволен. Как говорится, "Развалинами Рейхстага удовлетворен», – написал спортивный юрист Антон Смирнов в телеграм-канале «Честность – не порок»
Отметим, ранее Sibnovosti.ru неоднократно рассказывали о событиях вокруг финансовых споров между руководством «Енисея» и бывшими игроками и тренерами.
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Фото: rfs.ru