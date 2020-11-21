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«Енисей» должен выплатить бывшему футболисту задолженность по премиям

Главная Спорт
Красноярск
16:55 21 Ноября 2020
долги, спор, енисей, футбол, спорт, в красноярске, рфс
Автор: Sibnovosti.ru
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В пятницу в Москве прошло заседание Палаты по разрешению споров Российского футбольного союза. Там было рассмотрен иск бывшего игрока «Енисея» Арсена Хубулова о выплате задолженности премий за выступления в прошлые годы.

Решением органа стало частичное удовлетворение заявления футболиста и обязала «Енисей» выплатить Хубулову премии за игру в сезоне 2019 – 2020 гг. в течение 14 рабочий дней, также ему положены проценты за задержку соответствующих выплат.

Кроме того, на красноярский клуб наложен запрет на регистрацию новых игроков в качестве обеспечительной меры до исполнения всех обязательств перед бывшим сотрудником и другими футболистами, которые ранее получили удовлетворение исков к футбольному клубу.

Напомним, ранее Палата РФС обязала ФК «Енисей» выплатить долги ряду игроков – Артуру Саркисову, а также Дмитрию Торбинскому, Алексею Грицаенко, Павлу Комолову и Дмитрию Ятченко.

Фото: ФК "Енисей"

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