«Енисей» должен выплатить бывшему футболисту задолженность по премиям

В пятницу в Москве прошло заседание Палаты по разрешению споров Российского футбольного союза. Там было рассмотрен иск бывшего игрока «Енисея» Арсена Хубулова о выплате задолженности премий за выступления в прошлые годы.

Решением органа стало частичное удовлетворение заявления футболиста и обязала «Енисей» выплатить Хубулову премии за игру в сезоне 2019 – 2020 гг. в течение 14 рабочий дней, также ему положены проценты за задержку соответствующих выплат.

Кроме того, на красноярский клуб наложен запрет на регистрацию новых игроков в качестве обеспечительной меры до исполнения всех обязательств перед бывшим сотрудником и другими футболистами, которые ранее получили удовлетворение исков к футбольному клубу.

Напомним, ранее Палата РФС обязала ФК «Енисей» выплатить долги ряду игроков – Артуру Саркисову, а также Дмитрию Торбинскому, Алексею Грицаенко, Павлу Комолову и Дмитрию Ятченко.

Фото: ФК "Енисей"