РФС обязал «Енисей» выплатить футболисту Саркисову неустойку за расторжение контракта

Футбольный клуб «Енисей» обязали выплатить компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Накануне прошло заседание Палаты по разрешению споров Российского футбольного союза, на котором было принято решение о том, что красноярский футбольный клуб должен выплатить неустойку за нарушение условий трудового договора и разрыв трудовых отношений с нападающим Артуром Саркисовым.

Кроме того, «Енисею» запрещено регистрировать новых футболистов до полного погашения задолженности перед своим экс-форвардом.

Напомним, нападающий сборной Армении Артур Саркисов выступал за ФК «Енисей» с 2017 года и провел за клуб почти 100 матчей, в которых сумел 16 раз отличиться забитыми голами.

Отметим, что в августе текущего года в клубе сообщали о решении футболиста покинуть команду, написав заявление об уходе по собственному желанию.

Фото: ФК "Енисей"