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РФС обязал «Енисей» выплатить футболисту Саркисову неустойку за расторжение контракта

Главная Спорт
Красноярск
12:30 15 Октября 2020
спорт, енисей, договор, контракт, штраф
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольный клуб «Енисей» обязали выплатить компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Накануне прошло заседание Палаты по разрешению споров Российского футбольного союза, на котором было принято решение о том, что красноярский футбольный клуб должен выплатить неустойку за нарушение условий трудового договора и разрыв трудовых отношений с нападающим Артуром Саркисовым.

Кроме того, «Енисею» запрещено регистрировать новых футболистов до полного погашения задолженности перед своим экс-форвардом.

Напомним, нападающий сборной Армении Артур Саркисов выступал за ФК «Енисей» с 2017 года и провел за клуб почти 100 матчей, в которых сумел 16 раз отличиться забитыми голами.

Отметим, что в августе текущего года в клубе сообщали о решении футболиста покинуть команду, написав заявление об уходе по собственному желанию.

Фото: ФК "Енисей"

 

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